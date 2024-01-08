В Днепре раздались взрывы
В Днепре прогремели взрывы сегодня утром, 8 января. По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Днепре раздались взрывы", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне атакуют наше государство ракетами.
В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщали о пролете группы ракет через Харьковскую область в направлении Днепропетровской.
Также нашими военными был зафиксирован пуск российской аэробалистической ракеты "Кинжал" с самолета МиГ-31К. После этого сообщалось о пролете скоростной цели на Днепр.
Обстрел Украины 6 января
Вечером в субботу, 6 января, силы ПВО уничтожили в Днепропетровской области 7 вражеских беспилотников.
В результате атаки пострадал дом, где проживали 22 семьи. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото последствий российской атаки.
Кроме того, днем 6 января агрессор ударил ракетами С-300 по населенным пунктам Покровского района Донецкой области. Погибли более 10 человек, среди них есть дети. Повреждены более 75 домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.