РФ атаковала промышленное предприятие на Полтавщине: без газа более 5 тысяч абонентов

09:32 27.03.2026 Пт
1 мин
Известно ли, когда восстановят?
aimg Татьяна Степанова
РФ атаковала промышленное предприятие на Полтавщине: без газа более 5 тысяч абонентов Фото: на Полтавщине более 5 тысяч абонентов остались без газа из-за атаки РФ (Getty Images)

Российские войска утром 27 марта атаковали промышленное предприятие в Полтавской области. Более 5 тысяч абонентов остались без газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

Читайте также: Дроны с летели пяти направлений: в ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян

"Враг снова атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Из-за повреждения технологического оборудования 5040 абонентов остались без газоснабжения", - сообщил глава ОВА.

По его словам, сейчас все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Информации о травмированных или погибших не поступало.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 27 марта российские войска атаковали Украину сотней ударных дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

При этом зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых вражеских целей и их обломков на 4 локациях.

В частности, этой ночью россияне атаковали Харьков ракетой. Вражеская цель прилетела по многоквартирному дому, уже известно о пострадавших.

В ГСЧС Украины уточнили, что в результате удара РФ по жилой многоэтажке пострадали 8 человек.

Также вечером 26 марта оккупанты атаковали объект транспортной инфраструктуры в Чернигове. В результате вражеского удара, по предварительным данным, получил ранения один человек.

Полтавская область Газ Война в Украине Атака дронов
