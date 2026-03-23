РФ утром атакует инфраструктуру Кривого Рога: детали вражеского обстрела

09:17 23.03.2026 Пн
2 мин
Что известно о последствиях удара россиян по городу?
Константин Широкун
Российские войска утром атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела возник пожар, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: Сотни сбитых целей, и есть "прилеты": в ВСУ рассказали, как "отработали" ночную атаку РФ

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. Ранены два человека. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже укротили", - отметил Ганжа.

По его словам, из-за обстрела ранения получили двое мужчин - 31 и 58 лет, медики оказывают им необходимую помощь.

Впоследствии глава Днепропетровской ОГА сообщил, что враг второй раз за утро атаковал город ударными беспилотниками.

Отмечается, что в Металлургическом районе есть поврежденные многоквартирные дома, точное количество станет известно позже.

"В Криворожском районе продолжается воздушная тревога. До отбоя находитесь в безопасных местах", - добавил Ганжа.

Обстрел Украины в ночь на 23 марта

Российские войска каждую ночь атакуют Украину, используя беспилотники и ракеты различных типов. Как правило, большую часть вражеских целей ликвидируют силы ПВО.

Известно, что в ночь на 23 марта противник атаковал 251 ударным дроном типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 150 из них - "Шахеды".

Под ударом были ряд южных, восточных и центральных регионов. В частности, о последствиях вражеского обстрела сообщали в нескольких общинах Кировоградской и Одесской областей.

Неизвестные дроны атаковали один из наибольших нефтяных терминалов РФ
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО