РФ утром атакует инфраструктуру Кривого Рога: детали вражеского обстрела

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

"В Криворожском районе продолжается воздушная тревога. До отбоя находитесь в безопасных местах", - добавил Ганжа.

Отмечается, что в Металлургическом районе есть поврежденные многоквартирные дома, точное количество станет известно позже.

Впоследствии глава Днепропетровской ОГА сообщил, что враг второй раз за утро атаковал город ударными беспилотниками.

По его словам, из-за обстрела ранения получили двое мужчин - 31 и 58 лет, медики оказывают им необходимую помощь.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. Ранены два человека. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже укротили", - отметил Ганжа.

Обстрел Украины в ночь на 23 марта

Российские войска каждую ночь атакуют Украину, используя беспилотники и ракеты различных типов. Как правило, большую часть вражеских целей ликвидируют силы ПВО.

Известно, что в ночь на 23 марта противник атаковал 251 ударным дроном типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 150 из них - "Шахеды".

Под ударом были ряд южных, восточных и центральных регионов. В частности, о последствиях вражеского обстрела сообщали в нескольких общинах Кировоградской и Одесской областей.