Россия атаковала Украину почти тысячей дронов за сутки: сколько удалось сбить
Во вторник, 24 марта, Россия запустила почти тысячу ударных беспилотников по Украине. Защитникам неба удалось уничтожить большую часть вражеских целей во многих областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
По состоянию на вечер 24 марта был сбит или подавлен средствами РЭБ 541 вражеский беспилотник.
Масштабы и география атаки
Враг атаковал волнами, начиная с вечера 23 марта. Только в течение светового времени дня 24 марта в воздушное пространство Украины залетело более 550 ударных дронов. Россияне запускали не только привычные Shahed, но и аппараты типа "Гербера" и другие модели БпЛА.
Наибольшее количество целей зафиксировали на северном направлении. Дроны залетали через Черниговскую и Сумскую области, после чего разлетались по всей стране. Под ударом оказались такие регионы:
-
Киевщина и Полтавщина;
-
Николаевская и Винницкая области;
-
Области запада Украины - от Хмельницкого до Львова.
Для отражения нападения военные задействовали все имеющиеся ресурсы. К уничтожению вражеских объектов привлекли пилотируемую авиацию, зенитные дроны, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и наземные системы противовоздушной обороны.
Несмотря на эффективную работу защитников, избежать последствий не удалось. В Воздушных силах подтвердили 15 фактов попаданий в разных частях страны.
"Защитники украинского неба делают все возможное, чтобы максимально эффективно отражать воздушные атаки врага", - отметили в ведомстве.
Напомним, в центре Львова зафиксирован прилет в жилой дом. Пострадало также наследие ЮНЕСКО - горит старинный храм.
Россия также ударила по центру Ивано-Франковска. Здесь повреждены 2 родильных дома. Есть погибшие.