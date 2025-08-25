ua en ru
США и Украина обсудили, как остановить добычу РФ редкоземель на оккупированных землях

Украина, Понедельник 25 августа 2025 02:42
США и Украина обсудили, как остановить добычу РФ редкоземель на оккупированных землях Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко и спецпредставитель США Кит Келлог (Facebook Юлии Свириденко)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила со спецпредставителем президента США Китом Келлогом гарантии безопасности для Украины и посягательства России на критические минералы на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юлию Свириденко в Facebook.

Юлия Свириденко сообщила, что на встрече со спецпредставителем президента США Китом Келлогом одной из главных тем были гарантии безопасности для Украины.

"Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету, - отметила она. - Настоящая гарантия безопасности - это сильная украинская армия и сильная экономика. Мы должны сохранить потенциал ВСУ и развивать собственную промышленность".

Также глава правительства подчеркнула, что важным приоритетом для Украины остается возвращение всех ее граждан: военнопленных, гражданских и депортированных детей.

По словам Юлии Свириденко, отдельно стоял вопрос критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях.

"Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы", - написала она.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что государство рассекретило данные о запасах критических полезных ископаемых. Гриф "Секретно" сняли с данных о литий, золото, титан и другие стратегические минералы, чтобы открыть доступ инвесторам и упростить развитие отрасли. Единственное полезное ископаемое, по которому данные остаются секретными, - уран.

1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда.

16 июня правительство Украины одобрило первые действия в рамках исторического соглашения с США по полезным ископаемым. Речь идет о подготовке к открытию крупного государственного литиевого месторождения "Добра" для частных инвесторов.

