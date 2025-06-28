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Украина рассекретила данные о запасах критических полезных ископаемых: что изменится

Украина, Суббота 28 июня 2025 23:59
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Украина рассекретила данные о запасах критических полезных ископаемых: что изменится Фото: министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук (mev.gov.ua)
Автор: Оксана Гапончук

Недра полезных ископаемых Украины становятся более открытыми для бизнеса. Государство сняло гриф "Секретно" с данных о литий, золото, титан и другие стратегические минералы, чтобы открыть доступ инвесторам и упростить развитие отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук, которое она озвучила на "Форуме государства и бизнеса: от диалога к партнерству".

Недра полезных ископаемых Украины рассекречены. Это не только должно открыть путь к инвестициям и развитию отрасли, но и будет усилено масштабной цифровизацией геологической информации.

Так, Украина отменила советский пережиток - гриф "Секретно" на часть данных о запасах полезных ископаемых, включая критические минералы.

Это касается геологической информации о запасах, месторождениях и возможности добычи таких полезных ископаемых как литий, золото, титан, платина, алмазы, палладий, цирконий, иридий и других стратегически важных и критических минералов.

Единственным полезным ископаемым, по которому данные остаются секретными, остается уран.

"Гриф отменен, и сейчас мы завершаем все бюрократические процедуры, чтобы полноценно работать с инвесторами и бизнесом", - сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Геологические данные - в цифровой формат

То, что геологическая информация была засекречена еще с советских времен, существенно усложняло всегда работу бизнеса и привлечения инвестиций. Теперь доступ к ним откроют для инвесторов.

Более того, часть отчетов планируют еще и оцифровать для удобства использования. Это стало возможным при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Уже оцифровано 6 тысяч отчетов, а в ближайшее время планируют перевести в цифровой формат еще 60 тысяч книг с геологическими данными.

"Буквально неделю назад подписали соглашение о втором этапе проекта", - сообщила Гринчук.

Также ведутся переговоры с американской корпорацией DFC для расширения этого проекта.

Новые списки стратегических минералов

Совместно с Минэкономики сформированы национальные перечни стратегического и критического сырья на основе международных документов, в частности Европейского Акта о критическом сырье и законов США.

Часть месторождений планируют отдать инвесторам через аукционы или соглашения о разделе продукции.

Кроме того, с европейскими и американскими геологическими службами Украина работает над улучшением доступа к данным. Например, совместно с французскими специалистами создали 3D-модель Заваловского месторождения графита.

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда.

А уже 16 июня правительство Украины одобрило первые действия в рамках исторического соглашения с США по полезным ископаемым. Речь идет о подготовке к открытию крупного государственного литиевого месторождения "Добра" для частных инвесторов.

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