Украина сделала первый шаг к выполнению соглашения о недрах с США, - NYT

Украина сделала шаг к выполнению соглашения с США по полезным ископаемым. Литий с месторождения "Добра" станет первым испытанием для новых договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NY Times .

Так, 16 июня правительство Украины одобрило первые действия в рамках исторического соглашения с США по полезным ископаемым. Речь идет о подготовке к открытию крупного государственного литиевого месторождения "Добра" для частных инвесторов.

Что известно о "Доброй"

Месторождение расположено в Кировоградской области (вблизи Добровеличковки) и имеет стратегическое значение для производства аккумуляторов для электромобилей.

Оно относится к одному из крупнейших в стране по добыче лития - около 80-105 миллионов тонн руды с содержанием 1,1-1,4% Li₂O.

Это два участка (Станкуватое и Надежда) с совместно примерно 1,2 млн тонн литиевой руды.

Первый шаг в выполнении соглашения с США

16 июня правительство Украины одобрило подготовку тендера для частных инвесторов, которые хотят разрабатывать "Добру". Данный шаг должен продемонстрировать США реальное действие и выполнение предыдущих договоренностей украинцами, особенно администрации Трампа.

Американские инвесторы и поддержка

К потенциальным участникам тендера могут войти TechMet (компания с частичной поддержкой Госинфраструктуры США) и бизнесмен Рональд Лаудер, близкий к Дональду Трампу.

Именно они ранее лоббировали открытие месторождения "Добра" для иностранного капитала.

В свое время ТесһМет называл ресурсы чрезвычайно значимыми и данная компания следит за "Доброй" с 2023 года.

Как будет работать модель сделки

Предполагается, что доходы от добычи будут делиться поровну - 50 % в совместный инвестиционный фонд.

Часть средств будет реинвестирована в экономику Украины, другая - компенсирует США за помощь в годы войны. Правительство также рассматривает вариант инвестирования этих средств в развитие оборонной промышленности.

Инвесторы остерегаются рисков

Несмотря на значительные минеральные запасы, на пути стоят устаревшая геология, разрушенная инфраструктура, риски войны и репутация Украины в вопросах прозрачности. Иностранные компании призывают к внедрению контрактов с распределением продукции и международного арбитража, чтобы уменьшить инвестиционные риски.

На что рассчитывает Украина

Украинская власть надеется, что демонстрация конкретных шагов в выполнении соглашения с Вашингтоном уменьшит риски политического охлаждения со стороны США - особенно на фоне застоя мирных переговоров с Россией и растущего скепсиса в Белом доме относительно дальнейшего участия в войне.

"Это стратегическое партнерство - не только о ресурсах, но и о геополитике", - отмечает министр экономики Юлия Свириденко.