В Крыму прогремели взрывы из-за масштабной атаки беспилотников

Вчера в Крыму внезапно "легла" платежная система - местные жители массово жалуются на недоступность безналичной оплаты. Параллельно захватчики ввели жесткие ограничения на продажу топлива - бензин АИ-95 выдают преимущественно коммунальному транспорту по талонам, а АИ-92 - не более 20 литров на авто.

ВМС ВСУ предупредили: украинские дроны взяли под огневой контроль трассы в Крыму и заблокировали вражескую логистику на "сухопутном коридоре".