В Криму пролунали вибухи через масштабну атаку безпілотників

Вчора в Криму раптово "лягла" платіжна система - місцеві мешканці масово скаржаться на недоступність безготівкової оплати. Паралельно загарбники запровадили жорсткі обмеження на продаж пального - бензин АІ-95 видають переважно комунальному транспорту за талонами, а АІ-92 - не більше 20 літрів на авто.

ВМС ЗСУ попередили: українські дрони взяли під вогневий контроль траси в Криму та заблокували ворожу логістику на "сухопутному коридорі".