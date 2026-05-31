В Крыму будет бензин по талонам и с ограничением по литрам

00:18 31.05.2026 Вс
2 мин
Гауляйтер Аксенов подтвердил, что 92-й будут выдавать не более 20 литров на машину
aimg Филипп Бойко
В Крыму будет бензин по талонам и с ограничением по литрам Фото: автозаправка в РФ (Getty Images)
Уже с завтрашнего дня на территории временно оккупированного Крыма бензин марок 92 и 95 будет продаваться со значительными ограничениями. Приоритетом является продажа для предприятий, а жителям придется брать не более 20 литров 92-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гаулейтера Крыма Аксенова.

Колаборант написал у себя в Telegram, что с 31 мая продажа бензина марки АИ-95 будет осуществляться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам. На некоторых заправках бензин этой марки будет отпускаться исключительно по талонам.

А вот тем, чье авто потребляет 92-й бензин, придется чаще посещать заправки, ведь его будут продавать не более 20 литров за один раз. Причем в канистру наливать бензин, чтобы забрать с собой, запрещается.

Гаулейтер Аксенов проинформировал, что ситуация может нормализоваться в течение следующих 30 дней.

Почему в ТО Крыма теперь проблемы с бензином

Все из-за усиленных ударов ВСУ по коридору Крым - Донецк, который является крупным логистическим путем. Из-за у оккупантов для переправки бензина пока остался так называемый Крымский мост, что значительно влияет на объемы.

А еще ВСУ успешно бьют по НПЗ захватчиков РФ. 28 мая украинские силы поразили Туапсинский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, которое производит топливо для российской армии.

В целом, топливный кризис в России имеет системный характер и углубляется под ударами украинских дронов.

