В Крыму будет бензин по талонам и с ограничением по литрам
Уже с завтрашнего дня на территории временно оккупированного Крыма бензин марок 92 и 95 будет продаваться со значительными ограничениями. Приоритетом является продажа для предприятий, а жителям придется брать не более 20 литров 92-го.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гаулейтера Крыма Аксенова.
Колаборант написал у себя в Telegram, что с 31 мая продажа бензина марки АИ-95 будет осуществляться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам. На некоторых заправках бензин этой марки будет отпускаться исключительно по талонам.
А вот тем, чье авто потребляет 92-й бензин, придется чаще посещать заправки, ведь его будут продавать не более 20 литров за один раз. Причем в канистру наливать бензин, чтобы забрать с собой, запрещается.
Гаулейтер Аксенов проинформировал, что ситуация может нормализоваться в течение следующих 30 дней.
Почему в ТО Крыма теперь проблемы с бензином
Все из-за усиленных ударов ВСУ по коридору Крым - Донецк, который является крупным логистическим путем. Из-за у оккупантов для переправки бензина пока остался так называемый Крымский мост, что значительно влияет на объемы.
А еще ВСУ успешно бьют по НПЗ захватчиков РФ. 28 мая украинские силы поразили Туапсинский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, которое производит топливо для российской армии.
В целом, топливный кризис в России имеет системный характер и углубляется под ударами украинских дронов.