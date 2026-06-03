В Крыму начались странные сбои с банковскими карточками
На временно оккупированном Крымском полуострове начались серьезные проблемы с работой банковских сервисов и терминалов. Местные жители жалуются, что безналичная оплата все чаще становится недоступной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Где фиксируют проблемы с оплатой
Наиболее остро финансовый кризис проявился в транспортной сфере. Жители полуострова массово жалуются на невозможность рассчитаться банковскими картами в общественном транспорте и на других инфраструктурных объектах, где ранее платежные системы работали стабильно.
В ЦНС отмечают, что подобные случаи уже не единичны, а сама оккупационная власть традиционно умалчивает масштаб проблемы.
"Оккупационная система начинает давать сбои. При этом так называемая власть избегает публичных объяснений причин сбоев, оставляя людей один на один с проблемами", - отмечают в Центре национального сопротивления.
Примечательно, что сами банковские карты продолжают функционировать в других местах. Это свидетельствует о локальных отключениях или критической неисправности отдельных платежных сетей и терминалов на объектах инфраструктуры.
Почему "легла" безналичная система
По данным аналитиков, коллапс с безналичными расчетами возник не случайно. Он развивается на фоне общего ухудшения логистической и экономической ситуации на оккупированном полуострове.
Главными причинами сбоев является дефицит ресурсов для поддержки банковских сетей, регулярные перебои с обеспечением и поставками оборудования и значительная перегрузка оккупационной инфраструктуры.
Несмотря на заявления российской пропаганды о якобы "стабильности" и "развитии" Крыма, реальность демонстрирует деградацию базовых сервисов, от которых напрямую зависит повседневная жизнь местного населения.
Ситуация в оккупированном Крыму
Напомним, в последнее время логистическая и экономическая ситуация на временно оккупированном полуострове стремительно ухудшается.
В частности, захватчики ввели жесткие ограничения на продажу топлива в Крыму, из-за чего бензин марки АИ-95 начали выдавать преимущественно коммунальному транспорту и по талонам, а продажу АИ-92 ограничили до 20 литров на одно авто.
Кроме того, в Военно-морских силах ВСУ предупредили, что гражданских россиян и нелегальных туристов ждет неприятный "сюрприз", поскольку украинские дроны взяли под огневой контроль трассы в Крыму и заблокировали вражескую логистику на "сухопутном коридоре".