В ВМС объяснили, как контроль над трассами Крыма скажется на гражданских россиянах

Контроль украинских дронов над трассами в оккупированном Крыму станет серьезной проблемой для гражданских россиян и нелегальных туристов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, сейчас российские войска фактически сосредоточили основную логистическую нагрузку на так называемом "сухопутном коридоре". Его главный недостаток для оккупантов заключается в том, что он проходит значительно ближе к линии боевого соприкосновения, по сравнению с другими маршрутами.

"В какой-то момент их должны были там начать доставать и наконец этот момент настал. И для россиян это будет проблемой, но в основном это будет проблемой для рядовых россиян", - подчеркнул представитель ВМС.

Он добавил, что такая уязвимая логистика непосредственно ударит по тем, кто незаконно едет в украинский Крым "на отдых", или же постоянно там находится.

Последствия для армии РФ

Несмотря на постоянные потери, российская армия по привычке продолжит использовать эти маршруты для перевозки военных грузов. Реальные последствия для фронта оккупанты почувствуют тогда, когда количество уничтоженной техники и бензовозов превысит объемы запасов, которые им еще удается доставить.

Плетенчук отметил, что враг будет пытаться усилить ПВО для защиты снабжения, однако для адаптации к новым угрозам нужно время.

"Такую угрозу, которую создали мы для россиян, в частности, и на этом логистическом сообщении в Джанкой, нивелировать будет довольно сложно", - сказал он.