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В Крыму начался дефицит продуктов: полки с сахаром и гречкой пустеют

21:32 06.06.2026 Сб
2 мин
На что жалуются жители Крыма и какие ограничения вводят магазины?
aimg Эдуард Ткач
В Крыму начался дефицит продуктов: полки с сахаром и гречкой пустеют Фото: на инцидент повлияли два фактора (Getty Images)
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В оккупированном Крыму помимо паники из-за отсутствия бензина начались уже и другие проблемы. В частности, люди все чаще жалуются на дефицит продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram NEXTA Live и другие паблики.

В публикациях говорится, что в магазинах начинается искусственный дефицит из-за паники людей. Как результат, первыми под удар попали товары первой необходимости, а именно - сахар, рис, гречка, соль, мука, масло и макароны.

Тем временем в некоторых магазинах уже ввели ограничения на продажу в одни руки не более трех единиц товара. Причиной такого решения стала как вышеупомянутая паника, так и проблемы с логистикой.

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На данный момент в соцсетях появляются видео, на которых видно, что полки магазинов действительно опустели и некоторых товаров попросту нет в наличии.

Что еще известно

Напомним, вчера в СМИ тоже была информация, что последствия ударов Украины по логистических узлам и нефтебазам начали влиять на розничную торговлю в Крыму. Однако в материалах упоминались лишь ограничения в Севастополе.

Также мы писали, что на территории Крыма введены жесткие лимиты на покупку топлива. В частности, российские оккупанты ограничили продажу марки АИ-95, а после и на бензин АИ-92.

В приоритете так называемые "власти" оставили лишь топливо для коммунального и социального транспорта, а обычные гражданские люди вынуждены покупать бензин по талонам.

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