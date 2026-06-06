В Крыму начался дефицит продуктов: полки с сахаром и гречкой пустеют
В оккупированном Крыму помимо паники из-за отсутствия бензина начались уже и другие проблемы. В частности, люди все чаще жалуются на дефицит продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram NEXTA Live и другие паблики.
В публикациях говорится, что в магазинах начинается искусственный дефицит из-за паники людей. Как результат, первыми под удар попали товары первой необходимости, а именно - сахар, рис, гречка, соль, мука, масло и макароны.
Тем временем в некоторых магазинах уже ввели ограничения на продажу в одни руки не более трех единиц товара. Причиной такого решения стала как вышеупомянутая паника, так и проблемы с логистикой.
На данный момент в соцсетях появляются видео, на которых видно, что полки магазинов действительно опустели и некоторых товаров попросту нет в наличии.
Что еще известно
Напомним, вчера в СМИ тоже была информация, что последствия ударов Украины по логистических узлам и нефтебазам начали влиять на розничную торговлю в Крыму. Однако в материалах упоминались лишь ограничения в Севастополе.
Также мы писали, что на территории Крыма введены жесткие лимиты на покупку топлива. В частности, российские оккупанты ограничили продажу марки АИ-95, а после и на бензин АИ-92.
В приоритете так называемые "власти" оставили лишь топливо для коммунального и социального транспорта, а обычные гражданские люди вынуждены покупать бензин по талонам.