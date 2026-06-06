В Крыму начался дефицит продуктов: полки с сахаром и гречкой пустеют

В оккупированном Крыму помимо паники из-за отсутствия бензина начались уже и другие проблемы. В частности, люди все чаще жалуются на дефицит продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram NEXTA Live и другие паблики.

В публикациях говорится, что в магазинах начинается искусственный дефицит из-за паники людей. Как результат, первыми под удар попали товары первой необходимости, а именно - сахар, рис, гречка, соль, мука, масло и макароны.

Тем временем в некоторых магазинах уже ввели ограничения на продажу в одни руки не более трех единиц товара. Причиной такого решения стала как вышеупомянутая паника, так и проблемы с логистикой.

На данный момент в соцсетях появляются видео, на которых видно, что полки магазинов действительно опустели и некоторых товаров попросту нет в наличии.