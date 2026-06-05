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В Севастополе вслед за бензином начали ограничивать и продажу продуктов

21:40 05.06.2026 Пт
2 мин
В супермаркетах Севастополя заметили странные запреты
aimg Сергей Козачук
В Севастополе вслед за бензином начали ограничивать и продажу продуктов Фото: в Севастополе ограничили продажу продуктов в одни руки (Getty Images)
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Во временно оккупированном Севастополе начали ограничивать розничную продажу продовольственных товаров. Проблемы с поставками на полуостров обострились после успешных ударов по логистике и нефтяной инфраструктуре захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Детали ограничений на продукты

По информации росСМИ, последствия ударов по логистическим узлам и нефтебазам начали непосредственно влиять на розничную торговлю в Крыму.

В частности, в одном из местных супермаркетов Севастополя - "Добрострой" - покупателям запретили брать сверх установленной нормы некоторых товаров.

Согласно обнародованным видеозаписям из магазина, в одни руки отпускают не более 3 бутылок растительного масла, 3 пачек макаронных изделий.

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Топливный кризис и запрет продажи бензина

Продовольственным ограничениям предшествовал жесткий дефицит топлива на полуострове, который возник из-за систематических атак на российские НПЗ и грузовики, перевозившие товары через так называемый "сухопутный коридор" (трассу Р-280 "Новороссия").

Ранее оккупационная администрация Севастополя ограничила продажу бензина до 20 литров в одни руки и ввела талоны на дизельное топливо, после чего на местных АЗС зафиксировали "временное" отсутствие популярных марок топлива АИ-92 и АИ-95.

Впоследствии так называемый "губернатор" города Михаил Развозжаев объявил о полном прекращении свободной продажи топлива на заправках крупнейших крымских сетей "ТЭС" и "АТАН".

Сейчас топливо там отпускают исключительно по ранее приобретенным талонам. Для контроля за соблюдением ограничений на АЗС выставили специальных дежурных, которые записывают номера всех автомобилей.

Ситуация на оккупированном полуострове

Напомним, что на территории временно оккупированного Крыма ввели жесткие лимиты на покупку топлива. Так, захватчики ограничили продажу бензина марки АИ-95, а затем оккупационная администрация ввела лимиты на продажу бензина АИ-92.

При этом приоритет в обеспечении топливом предоставили коммунальному и социальному транспорту, а гражданским жителям пришлось покупать бензин по талонам.

Кроме этого, на полуострове обострился внутренний экономический кризис. В начале июня в Крыму начались странные сбои с банковскими карточками - на оккупированной территории внезапно "легла" платежная система, из-за чего безналичный расчет стал недоступен в общественном транспорте и на объектах инфраструктуры.

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