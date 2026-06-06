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У Криму почався дефіцит продуктів: полиці з цукром і гречкою порожніють

21:32 06.06.2026 Сб
2 хв
На що скаржаться жителі Криму і які обмеження вводять магазини?
aimg Едуард Ткач
У Криму почався дефіцит продуктів: полиці з цукром і гречкою порожніють Фото: на інцидент вплинули два фактори (Getty Images)
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В окупованому Криму крім паніки через відсутність бензину почалися вже й інші проблеми. Зокрема, люди дедалі частіше скаржаться на дефіцит продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram NEXTA Live та інші пабліки.

У публікаціях ідеться, що в магазинах починається штучний дефіцит через паніку людей. Як результат, першими під удар потрапили товари першої необхідності, а саме - цукор, рис, гречка, сіль, борошно, олія та макарони.

Тим часом у деяких магазинах уже запровадили обмеження на продаж в одні руки не більше трьох одиниць товару. Причиною такого рішення стала як вищезгадана паніка, так і проблеми з логістикою.

Читайте також: Окупований Крим перейшов на талони, Москва - на ліміти. Чи закінчиться бензин у Росії?

Наразі в соцмережах з'являються відео, на яких видно, що полиці магазинів справді спорожніли і деяких товарів просто немає в наявності.

Що ще відомо

Нагадаємо, вчора у ЗМІ теж була інформація, що наслідки ударів України по логістичних вузлах і нафтобазах почали впливати на роздрібну торгівлю в Криму. Однак у матеріалах згадувалися лише обмеження в Севастополі.

Також ми писали, що на території Криму введено жорсткі ліміти на купівлю палива. Зокрема, російські окупанти обмежили продаж марки АІ-95, а після і на бензин АІ-92.

У пріоритеті так звана "влада" залишила лише паливо для комунального та соціального транспорту, а звичайні цивільні люди змушені купувати бензин за талонами.

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