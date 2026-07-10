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Крым снова атаковали дроны, Евпатория осталась без света

09:36 10.07.2026 Пт
2 мин
Куда на этот раз прилетели дроны?
aimg Татьяна Степанова
Крым снова атаковали дроны, Евпатория осталась без света Иллюстративное фото: Крым снова атаковали дроны (t.me/mchs_official)
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Ночью 10 июля оккупированный Крым в очередной раз атаковали дроны. В сети сообщили о прилетах по подстанции "Мойнаки" в Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Сообщается, что в Евпатории зафиксировано попадание по электроподстанции на улице Интернациональной, 149. Подстанция 110/10 кВ "Мойнаки" - важный энергетический узел и понижающая электроподстанция.

После удара на подстанции вспыхнул пожар. Евпотория и близлежащие населенные пункты остались без электроснабжения.

"Крымский ветер" отметил, что масштабную модернизацию электроподстанции стоимостью 1 млрд. рублей провели в 2024 году. Во время реконструкции заменили силовые трансформаторы и почти в четыре раза увеличили суммарную мощность - до 126 МВА.

Оккупационное предприятие "Вода Крыма" сообщило, что на полуострове частично исчезло водоснабжение из-за аварии на электросетях предприятия "Крымэнерго".

В то же время Минобороны России заявило о 376 сбитых беспилотниках над Крымом, Азовским морем, другими оккупированными территориями Украины и российскими регионами.

Атаки дронов на Крым

Напомним, в ночь на 8 июля Украина нанесла удары по стратегическим объектам РФ в Крыму. Под атаками дронов были энергомост, электроподстанция, полигон и РЛС.

Также дроны СБС нанесли удары по более чем 9 танкерам "теневого флота" России, а в Крыму спровоцировали частичный блекаут.

Всего с начала июля украинские беспилотники поразили 37 энергообъектов в Крыму и Донбассе. В результате ударов так называемая "власть" признала тотальный блекаут.

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