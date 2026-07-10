Крым снова атаковали дроны, Евпатория осталась без света

Ночью 10 июля оккупированный Крым в очередной раз атаковали дроны. В сети сообщили о прилетах по подстанции "Мойнаки" в Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" .

Сообщается, что в Евпатории зафиксировано попадание по электроподстанции на улице Интернациональной, 149. Подстанция 110/10 кВ "Мойнаки" - важный энергетический узел и понижающая электроподстанция.

После удара на подстанции вспыхнул пожар. Евпотория и близлежащие населенные пункты остались без электроснабжения.

"Крымский ветер" отметил, что масштабную модернизацию электроподстанции стоимостью 1 млрд. рублей провели в 2024 году. Во время реконструкции заменили силовые трансформаторы и почти в четыре раза увеличили суммарную мощность - до 126 МВА.

Оккупационное предприятие "Вода Крыма" сообщило, что на полуострове частично исчезло водоснабжение из-за аварии на электросетях предприятия "Крымэнерго".

В то же время Минобороны России заявило о 376 сбитых беспилотниках над Крымом, Азовским морем, другими оккупированными территориями Украины и российскими регионами.