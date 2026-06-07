ua en ru
Вс, 07 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Крыму раздаются взрывы и стрельба: предварительно, ударили по нефтебазе

02:00 07.06.2026 Вс
2 мин
Шумно было в Феодосии
aimg Юлия Маловичко
В Крыму раздаются взрывы и стрельба: предварительно, ударили по нефтебазе Фото: работник российской службы МЧС (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В оккупированном Крыму ночью раздались звуки взрывов и стрельбы после дроновой опасности. Также, предварительно, есть попадание в нефтебазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

О взрывах в районе нефтебазы в Феодосии писали также и агенты "АТЕШ".

"Феодосия. Агенты "АТЕШ" сообщают о взрывах в районе нефтебазы", - писали они в паблике.

Читайте также: "Призраки" ГУР уничтожили систему С-400 в Крыму (видео)

Также партизаны сообщали о взрывах ночью в Джанкое и Севастополе. В половине третьего ночи канал "Крымский ветер" написал и о взрывах в Симферополе.

Канал "Крымский ветер" позже также сообщил о вероятном ударе по нефтебазе в Ленино - поселке на оккупированном полуострове. Также отмечается, что удары могли быть нанесены не только дронами, но и ракетами.

На кадрах, распространенных в сети, слышны на видео звуки от гудения дронов и уже позже - взрывы.

Недавние ЧП в Крыму

Напомним, ранее в ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам, обеспечивающим военную логистику российских войск.

Еще сообщалось, что за последние две недели украинские разведчики нанесли восемь точных поражений по ключевым российским объектам в оккупированном Крыму.

РБК-Украина также писало недавно - была успешно поражена дорогостоящая цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым Атака дронов
Новости
Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым
Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым
Аналитика
Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке