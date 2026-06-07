У Криму лунають вибухи та стрілянина: попередньо, вдарили по нафтобазі
В окупованому Криму вночі роздались звуки вибухів та стрілянини після дронової небезпеки. Також, попередньо, є влучання у нафтобазу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Про вибухи в районі нафтобази у Феодосії писали також і агенти "АТЕШ".
"Феодосія. Агенти "АТЕШ" повідомляють про вибухи у районі нафтобази", - писали вони в пабліці.
Також партизани повідомляли про вибухи вночі у Джанкої та Севастополі. Опів на третю ночі канал "Крымский ветер" написав ще про вибухи в Сімферополі.
Канал "Крымский ветер" пізніше також повідомив про ймовірний удар по нафтобазі в Леніно - селищі на окупованому півострові. Також припсукається, що удари могли бути завдані не лише дронами, а й ракетами.
На кадрах, розсповсюджених у мережі, чути на відео звуки від гудіння дронів та вже пізніше - вибухи.
Нещодавні НП в Криму
Нагадаємо, раніше у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах, що забезпечують воєнну логістику російських військ.
Ще повідомлялось, що за останні два тижні українські розвідники завдали вісім точних уражень по ключових російських об’єктах в окупованому Криму.
РБК-Україна також писало нещодавно - було успішно вражено дороговартісну ціль в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про російську радіолокаційну систему зі складу С-400.