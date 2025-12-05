ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Призраки" ГУР ударили по Крыму: за две недели уничтожено 8 целей, среди них Су-24 (видео)

Крым, Пятница 05 декабря 2025 10:45
UA EN RU
"Призраки" ГУР ударили по Крыму: за две недели уничтожено 8 целей, среди них Су-24 (видео) Фото: Су-24 (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Ірина Глухова

За последние две недели спецподразделение ГУР МО "Призраки" нанесло восемь точных поражений по ключевым российским объектам в оккупированном Крыму. Под удары попали бомбардировщик, радары и логистика россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В разведке отметили, что мастера спецподразделения ГУР "Призраки" продолжают методическую демилитаризацию на временно оккупированном полуострове.

За последние две недели зафиксировано восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских оккупантов.

В частности, дроны "Призрак" поразили:

  • фронтовой бомбардировщик Су-24;
  • антенну в радиопрозрачном куполе;
  • радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2";
  • ударный БПЛА "Орион";
  • две РЛС 48Я6-К1 "Подлет";
  • грузовой поезд российской армии;
  • автомобиль "Урал".

Также разведчики показали видео, как дроны отрабатывают цели в тылу врага.

Бомбардировщик Су-24

Это фронтовой самолет советской разработки, предназначенный для ударов по наземным и морским целям в любую погоду. Он имеет изменяемую геометрию крыла, несет широкий спектр ракет и бомб и активно используется Россией в военных операциях.

Несмотря на почтенный возраст, Су-24 остается в строю, хотя уже считается устаревшим и уязвимым для современной ПВО.

РЛС 48Я6-К1 "Подлет"

Это радиолокационная станция, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300В. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для передачи целеуказания на пусковые установки.

Радиолокационная станция (РЛС) 39Н6 "Каста-2Е2"

Это российская подвижная, 3-координатная станция кругового обзора дециметрового диапазона, предназначенная для обнаружения, сопровождения и распознавания воздушных целей, особенно летящих на предельно малых высотах (маловысотная РЛС).

Она может использоваться для контроля воздушного пространства, управления воздушным движением в аэропортах, а также для обнаружения беспилотников, крылатых ракет и самолетов, маскируясь под рельеф.

Другие операции "Призраков" в Крыму

Напомним, 4 декабря на военном аэродроме "Кача" дроны уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29, который находился на стоянке.

Также разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Су-24 ГУР Война в Украине
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне