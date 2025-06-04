СБУ в третий раз поразила Крымский мост, а РФ ударила по Сумах: новости за 3 июня

Российская армия нанесла удар по центральной части города Сумы. А СБУ в третий раз поразила Крымский мост.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 3 июня, - в материале РБК-Украина .

В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья курортного Мармариса и ощущалось в других провинциях.

Всего в результате стихии 69 пострадавших, люди в панике выпрыгивали из окон при попытке спастись. Одна 14-летняя девочка погибла, ее госпитализировали, но спасти не удалось.

NYT написало, что РФ готовит месть Украине за "Паутину": что говорят в Воздушных силах

Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников написало, что от России ожидают "значительного возмездия" Украине за удары СБУ по авиабазам со стратегической авиацией. Впрочем, разведка США пока не определила, какие именно Москва может нанести удары. Чиновники считают, что она может возобновить удары беспилотников по гражданским целям, нанести удар по энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности.

В Воздушных силах ВСУ предупреждают, что угроза новых атак со стороны РФ сохраняется, хотя явных сигналов пока не зафиксировано.

Тысячи людей остались без газа: войска РФ ударили по инфраструктуре Краматорска

Как сообщили в горсовете, оккупанты нанесли удар по Краматорску, нанеся повреждения системе газоснабжения. В частности, был поврежден распределительный газопровод высокого давления, в результате чего произошло возгорание, которое наблюдалось из разных районов города.

Без газоснабжения оказалось 2788 абонентов поселка Ясногорка и 1 отделение совхоза "Ясногоровский". Точные последствия от обстрела устанавливаются и в условиях безопасной ситуации газовики приступят к ликвидации повреждений, чтобы как можно скорее вернуть людям голубое топливо, добавляют в горсовете.

Россия ударила по машинам в центре Сум: есть жертвы, много раненых

Россия нанесла удар по центру Сум. Есть погибшие и много раненых. Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по центру Сум, назвав его "зверским" и сознательным ударом по гражданским. Он подчеркнул, что один из снарядов РСЗО не разорвался и пробил стену квартиры на девятом этаже, что демонстрирует истинные намерения России - продолжать войну.

Рада поддержала законопроект о военном омбудсмене: что это значит

Как сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, парламент принял законопроект №13266 о создании, определении правового статуса, задач и принципов деятельности военного омбудсмена.

Ожидается, что военный омбудсмен сможет:

принимать жалобы от военных;

проводить проверки на предмет нарушения их прав;

требовать от органов власти устранения таких нарушений.

Уникальная операция! СБУ в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой

Как сообщили в Службе безопасности Украины, операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры моста. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано. Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна (1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали). Фактически мост находится в аварийном состоянии.

Избили и принудительно мобилизовали: на Ровенщине работники ТЦК получили подозрения

Инцидент произошел 21 февраля 2025 года в селе Иванне Дубенского района. Во время мобилизационных мероприятий работники ТЦК заметили мужчину на велосипеде.

Они применили к нему слезоточивый газ, силой затащили в служебный автомобиль, а когда тот пытался позвать на помощь, выстрелив в воздух из сигнального пистолета - двое военнослужащих избили его, сообщили в ГБР.

Зеленский назначил нового руководителя Херсонской ГОА

"Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - сказано в распоряжении президента.

Сам Шанько уже отреагировал на назначение.

"Понимаю, что впереди - много сложных задач. Однако гарантирую: порядочность, добропорядочность и открытость. Никаких громких слов, вместо действий. Вскоре расскажу о своих первых шагах в должности. Приоритет - защита людей и поддержка наших отважных военных", - написал он в Telegram.

Драпатий назначен командующим Объединенных сил

"Михаил Драпатий сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100 процентов. Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - подчеркнул президент.