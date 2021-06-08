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Закарпатському "кримінальному авторитету" зі списку РНБО повідомили про підозру

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Закарпатська область, Вівторок 08 червня 2021 12:49
Закарпатському "кримінальному авторитету" зі списку РНБО повідомили про підозру Фото: на Закарпатті викрили "кримінального авторитета" зі списку РНБО (facebook.com/mvs.gov)
Автор: РБК-Україна

У Закарпатській області "кримінальному" авторитету підозрюють у незаконному вимаганні коштів від директора приватного підприємства, які повинні були стати частиною злочинного "общака". Раніше підозрюваний був включений Радою нацбезпеки і оборони до санкційного списку "кримінальних авторитетів".

Про це пише пресслужба Національної поліції України.

Як зазначили в поліції, використовуючи свій статус "наглядача" серед "кримінальних авторитетів", чоловік шантажував директора одного з приватних підприємств в Закарпатті, погрожуючи йому фізичною розправою.

Наразі, за матеріалами оперативників управління стратегічних розслідувань, представники правоохоронних органів повідомили кримінальному авторитету про підозру відповідно до ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі вирішується питання стосовно запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, у травні РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти 111 "кримінальних авторитетів" та 557 так званих "злодіїв у законі". До санкційного списку, зокрема, потрапили іноземні громадяни.

Нагадаємо, що 5 квітня, під час спецоперації правоохоронці затримали злочинну групу, в яку входили "кримінальні авторитети".

Зокрема, 30 березня, поліція затримала банду спортсменів, яка протягом двох років тероризувала жителів західних областей України.

Також РБК-Україна повідомляло про затримання двох учасників банди "Лоту Гулі", які займалися викраденням людей.

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