Закарпатскому "криминальному авторитету" из списка СНБО сообщили о подозрении

В Закарпатской области "криминальному авторитету" сообщили подозрение в незаконном вымогательстве средств от директора частного предприятия, которые должны были стать частью преступного "общака". Ранее подозреваемый был включен Советом нацбезопасности и обороны в санкционный список "криминальных авторитетов".

Как отметили в полиции, используя свой статус "смотрящего" среди "криминальных авторитетов", мужчина шантажировал директора одного из частных предприятий в Закарпатье, угрожая ему физической расправой.

Сейчас по материалам оперативников управления стратегических расследований, представители правоохранительных органов сообщили криминальному авторитету о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас решается вопрос касательно избрания меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Как известно, в мае СНБО принял решение о введении санкций против 111 "криминальных авторитетов" и 557 так называемых "воров в законе". В санкционный список, в частности, попали иностранные граждане.