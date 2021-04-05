"Тероризували бізнес": в Дніпрі затримали кримінальних авторитетів і наглядачів
Поліція провела в Дніпрі спецоперацію із затримання злочинної групи, в яку входили кримінальні авторитети і наглядачі. Зловмисники "тероризували" підприємців і фермерів, вимагаючи у них гроші.
Як повідомляється, в результаті масштабної спецоперації затримано шість осіб, ще 16 оголошені підозри. Серед затриманих так звані "наглядачі", кримінальні "авторитети" і інші учасники злочинної групи.
За версією правоохоронців, " наглядачі" через довірених осіб примушували місцевих підприємців і фермерів платити "данину", організували ряд замовних злочинів і налагодили поставку заборонених предметів в в'язниці. Затриманим інкримінується поширення злочинного впливу, організація і участь в кримінальних "сходках".
Докази злочинної діяльності групи збиралися правоохоронцями протягом восьми місяців. Було встановлено, що організатором банди є " наглядач" по місту Нікополь, з багатим кримінальним минулим.
Боротьба з криміналітетом на Дніпропетровщині: у результаті масштабної поліцейської спецоперації 6 осіб затримали, 16 оголошено підозри Серед затриманих - так звані «смотрящі», кримінальні «авторитети» та інші учасники угруповання. «Смотрящі» через довірених осіб «тероризували» підприємців та фермерів регіону, змушуючи їх сплачувати «данину», організовували виконання злочинів на замовлення, налагодили канали постачання заборонених речей до в’язниць. Зловмисникам інкримінують поширення злочинного впливу, у тому числі у статусі суб’єкта підвищеного впливу, звернення до таких осіб по «допомогу», а також організація та участь у «сходці». Упродовж 8 місяців поліцейські збирали докази причетності кримінальних «авторитетів» до організації та діяльності угруповання. Встановлено, що організатор – так званий «смотрящий» за м. Нікополь, із багатим кримінальним минулим за плечима. 1 квітня поліцейські провели перший етап масштабної спецоперації з нейтралізації злочинного впливу на території області, до якої були залучені понад 250 правоохоронців. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції УкраїниPosted by МВС України on Monday, April 5, 2021
Нагадаємо, в кінці березня поліція провела масштабну спецоперацію по затриманню злочинної групи, яка протягом двох років тероризувала жителів західної України. До її складу входили професійні спортсмени.
Відзначимо, раніше Служба безпеки України в Одесі затримала ще двох учасників банди "Лота Гулі", яка займалася викраденням людей. Раніше були затримані четверо організаторів банди.
РБК-Україна повідомляло про злочинне угруповання, яка перевипускає SIM-карти для доступу до онлайн-банкінгу громадян. Таким чином, зловмисники ошукали людей, попередньо, на 10 млн гривень. Зловмисники затримані. Ведеться слідство.