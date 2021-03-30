Правоохоронці затримали банду, до якої входили професійні спортсменів

Поліція провела масштабну спецоперацію із затримання злочинної групи, яка впродовж 2020-2021 років тероризувала жителів західної України. До її складу входили професійні спортсмени.

Як повідомляється, у ході розслідування стало відомо, що до злочину причетні жителі Львівської області. Вони нападали та грабували людей, які займалися валютними операціями.

Зазначається, що усі підозрювані є професійними боксерами та борцями. Організатор банди - чемпіон світу з кікбоксингу, житель Львова, 1975 року народження. Чоловік на даний час перебуває на лаві підсудних за розбійний напад, вчинений у 2015 році.

Підозрювані стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях та місця перебування. У селищі Березовиця наприкінці 2020 року вони напали на подружжя і відібрали близько 256 тисяч гривень. У січні підозрювані викрали 140 тисяч євро, які належали жителю Чернівців.

Кількох підозрюваних затримали у міжнародному аеропорту "Бориспіль", коли ті повернулися з чергового відпочинку з Домінікани. Інших учасників виявили на території Львівської області.

До масштабної спецоперації були задіяні більше сотні фахівців. Під процесуальним керівництвом обласної та окружної прокуратури Тернополя був проведений одночасно 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. В чоловіків вилучили елітні автомобілі, балаклави та бити, а також іноземну та українську валюту.

Чотирьом учасникам повідомили про підозру за ст. 186 ч. 3 Кримінального кодексу України та ст. 187 ч. 4 ККУ. Трьом особам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. По четвертому учаснику питання вирішується.

Фото: поліція затримала банду, яка складалася із професійних спортсменів (tp.npu.gov.ua)