ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Правоохоронці затримали банду, до якої входили професійні спортсменів

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 17:36
Правоохоронці затримали банду, до якої входили професійні спортсменів Фото: поліція затримала банду, яка складалася із професійних спортсменів (tp.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Поліція провела масштабну спецоперацію із затримання злочинної групи, яка впродовж 2020-2021 років тероризувала жителів західної України. До її складу входили професійні спортсмени.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, у ході розслідування стало відомо, що до злочину причетні жителі Львівської області. Вони нападали та грабували людей, які займалися валютними операціями.

Зазначається, що усі підозрювані є професійними боксерами та борцями. Організатор банди - чемпіон світу з кікбоксингу, житель Львова, 1975 року народження. Чоловік на даний час перебуває на лаві підсудних за розбійний напад, вчинений у 2015 році.

Підозрювані стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях та місця перебування. У селищі Березовиця наприкінці 2020 року вони напали на подружжя і відібрали близько 256 тисяч гривень. У січні підозрювані викрали 140 тисяч євро, які належали жителю Чернівців.

Кількох підозрюваних затримали у міжнародному аеропорту "Бориспіль", коли ті повернулися з чергового відпочинку з Домінікани. Інших учасників виявили на території Львівської області.

До масштабної спецоперації були задіяні більше сотні фахівців. Під процесуальним керівництвом обласної та окружної прокуратури Тернополя був проведений одночасно 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. В чоловіків вилучили елітні автомобілі, балаклави та бити, а також іноземну та українську валюту.

Чотирьом учасникам повідомили про підозру за ст. 186 ч. 3 Кримінального кодексу України та ст. 187 ч. 4 ККУ. Трьом особам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. По четвертому учаснику питання вирішується.

Фото: поліція затримала банду, яка складалася із професійних спортсменів (tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, Служба безпеки України в Одесі затримала ще двох учасників банди "Лоту Гулі", яка займалася викраденням людей. Раніше були затримані четверо організаторів банди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Банда
NEWS
Україна планує взяти нові зобов'язання перед МВФ, - Марченко
Україна планує взяти нові зобов'язання перед МВФ, - Марченко
DAILY
Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає на КСУ