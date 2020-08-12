ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одесі затримали ще двох учасників банди викрадачів людей

Одеса, Середа 12 серпня 2020 16:06
В Одесі затримали ще двох учасників банди викрадачів людей
Фото: затримання учасника банди (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Учасників банди взяли під варту без права внесення застави

Служба безпеки України в Одесі затримала ще двох учасників банди "Лоту Гулі", яка займалася викраденням людей. Раніше були затримані четверо організаторів банди.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зловмисників затримали в середу, 12 серпня, в одному із приватних секторів на околиці Одеси.

"За результатами невідкладних слідчо-оперативних дій, оперативники спецслужби встановили ще двох активних учасників угруповання, причетних до розбою, пограбування і викрадення підприємця, що відбулося раніше", - повідомили в СБУ.

Затриманим учасникам банди інкримінують порушення ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Фото: затримання учасників банди (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку липня в Одесі правоохоронці викрили організоване угрупування "Лоту Гулі", в яку входили понад 10 осіб і яка займалася розбоями і викраденням людей, при цьому ватажок банди ховається за межами України.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області силовики затримали учасників міжрегіональної злочинної групи, яка займалася рейдерством і вбивствами в трьох областях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОдесаСлужба безпеки УкраїниОрганизованная преступная группировкаОдесаБанда
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся