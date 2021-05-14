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Криклій і Петрашко написали заяви про відставку

Автор: Уляна Безпалько

Двоє міністрів написали заяви про свою відставку з посад. Піти з постів за власним бажанням хочуть міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в "Слузі народу".

Як зазначило джерело, заяви міністрів вже надійшли до Верховної ради.

"Їх питання будуть розглянуті у вівторок на позачерговому (засіданні парламенту - ред.)", - повідомив співрозмовник видання.

За словами джерела, понеділок, 17 травня, фракція СН планує зібратися на засідання, щоб розглянути питання про їхню відставку, а також кандидатів на посади міністра інфраструктури і міністра розвитку економіки.

Оновлено.

Цю інформацію РБК-Україна також підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. У Кабінеті міністрів та ВР також підтвердили, що міністри подали у відставку.

"До Раду надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія", - повідомила РБК-Україна прес-секретар спікера ВР Ольга Туній.

Крім того, нардеп від СН Юлія Грішина опублікувала фотографію заяви Криклія.

Фото: заява міністра інфраструктури (t.me/Gryshyna_channel)

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що кожен чинний міністр повинен бути готовим піти у відставку, якщо його робота буде неефективною. Глава уряду зазначив, що нові ротації в уряді можливі, бо "недоторканних немає".

Додамо, фракція СН на засіданні у понеділок також планує обговорити можливість відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Новини України отставкаВладислав Криклій