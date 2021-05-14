"Слуга народу" в понеділок розгляне питання про можливу відставку Степанова, - Корнієнко
Депутатська фракція "Слуга народу" має намір обговорить можливість відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. "СН" розгляне це питання на своєму засіданні в понеділок.
Він зазначив, що єдиної думки щодо відставки в "Слузі народу" немає.
"У нас буде засідання фракції, здається, в понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які гаряче "за" звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти". Тому необхідно домовитися", - заявив Корнієнко.
Нагадаємо, розмови про можливе звільнення Степанова посилилися в лютому після того, як в України виникли проблеми з поставками вакцини від коронавірусу. При цьому в березні спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що відставка Степанова поки не планується.
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