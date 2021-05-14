Криклий и Петрашко написали заявления об отставке, - источник

Двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко.
Об этом РБК-Украина рассказал источник в "Слуге народа".
Как отметил источник, заявления министров уже поступили в Верховную Раду.
"Их вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном (заседании парламента - ред.)", - сообщил собеседник издания.
По словам источника, в понедельник, 17 мая, фракция СН планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть вопрос об их отставке, а также кандидатов на должности министра инфрастуктуры и министра развития экономики.
Обновлено.
Эту информацию РБК-Украина также подтвердила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В Кабинете министров и ВР также подтвердили, что министры подали в отставку.
"В Раду поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия", - сообщила РБК-Украина пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний.
Кроме того, нардеп от СН Юлия Гришина опубликовала фотографию заявления Криклия.
Фото: заявление министра инфраструктуры (t.me/Gryshyna_channel)
Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что каждый действующий министр должен быть готов уйти в отставку, если его работа будет неэффективной. Глава правительства отметил, что новые ротации в правительстве возможны, потому что "неприкасаемых нет".
Добавим, фракция СН на заседании в понедельник также планирует обсудить возможность отставки министра здравоохранения Максима Степанова.