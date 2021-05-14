ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стала відома причина відставки Криклія і Петрашка

Новость на русском →
Києва, П'ятниця 14 травня 2021 19:21
Стала відома причина відставки Криклія і Петрашка Фото: названа причина відставки міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

До міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія накопичилося багато питань з боку президента і прем'єра. Це і стало причиною їх відставки з Кабміну.

Про це РБК-Україна розповів співрозмовник у керівництві "Слуги народу".

Джерело видання висловило упевненість, що в Раді будуть голоси за відставку обох міністрів.

Воно також припустило, що в парламенті знайдуться голоси за призначення глави "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури. Зокрема, за це призначення проголосує більшість "слуг народу", а також депутати групи "Довіра" та партії "За майбутнє".

Водночас співрозмовник видання додав, що кандидатів на посаду міністра розвитку поки немає.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України отставка Владислав Криклій
NEWS
Семенченку оголосили підозру в теракті через обстріл офісу "112 Україна"
Семенченку оголосили підозру в теракті через обстріл офісу "112 Україна"
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт