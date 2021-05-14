Глава податкової може стати міністром розвитку економіки України

Стало відомо, хто може замінити Ігоря Петрашка після його відставки з Міністерства розвитку економіки України. Відомство може очолити голова податкової служби України Олексій Любченко.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в керівництві "Слуги народу".

"На посаду міністра економіки претендує Олексій Любченко з Державної фіскальної служби. Про нього дуже хороші відгуки. Ці кадрові ротації, що ставка буде саме на зростання ВВП, робочих місць і зростання економіки в цілому", - заявила вона.

У свою чергу заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила цю інформацію РБК-Україна.

Нагадаємо, 14 травня до Верховної ради надійшли заяви про відставку міністрів інфраструктури та розвитку економіки - Владислава Криклія та Ігоря Петрашка. Очікується, що питання їх відставки винесуть на позачергове засідання парламенту у вівторок, 18 травня.

Як стало відомо РБК-Україна, на посаду міністра інфраструктури претендує чинний голова "Укравтодору". Кандидатуру Кубракова обговорюють у команді президента.