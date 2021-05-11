Кожен міністр повинен бути готовим залишити свою посаду, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив ймовірність відставок в уряді. Він зазначив, що кожен міністр повинен бути абсолютно готовим залишити свою посаду в разі неефективної роботи.
Про це Шмигаль заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
Прем'єр-міністр зазначив, що зараз в уряді немає вакансій, немає виконуючих обов'язки - "всі міністри на місцях".
"Це покладає певну відповідальність на кожного міністра, на уряд в цілому, на мене. Я завжди говорив і кажу: немає недоторканних урядів, міністрів і прем'єрів. Кожен повинен відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим залишити свою посаду в разі неефективної або некоректної роботи", - говорить Шмигаль.
Він додав, що недоторканних немає і ротації в уряді можливі.
"Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає. Але ми розуміємо, що є певна незадоволеність окремими міністрами у Верховній Раді, в комітетах... У разі необхідності прийняття кадрових рішень, такі рішення будуть прийматися", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова - поки єдина точка напруги, яка існує по відношенню до міністрів.
Нагадаємо, джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило РБК-Україна, що Верховна рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Пізніше стало відомо, що в парламенті зібрали підписи, щоб винести питання про відставку на розгляд Верховної Ради.
Однак глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що 13 травня фракція проведе засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Обговорюватиметься питання його відставки.