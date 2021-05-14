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Криклія може замінити глава "Укравтодору", - джерело

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 19:04
Криклія може замінити глава "Укравтодору", - джерело Фото: Олександр Кубраков, глава "Укравтодору" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Стало відомо, хто може замінити Владислава Криклія після його відставки з міністерства інфраструктури. Кандидатом на цю посаду розглядають главу "Укравтодору" Олександра Кубракова.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в команді президента Володимира Зеленського.

"Замість Криклія розглядається кандидатура Кубракова", - сказав співрозмовник видання.

Олександр Кубраков став главою "Укравтодору" у 2019 році, коли країну очолив Володимир Зеленський. До "Укравтодору" Кубраков працював радником мера Києва Віталія Кличка в ІТ-сфері, а також виконавчим директором Асоціації "Інформаційні технології України" та керівником сектору "IT та Телеком" в Офісі ефективного регулювання (BRDO).

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Криклій подав у відставку з посади міністра інфраструктури. У відставку також подав міністр розвитку економіки Ігор Петрашко. Відповідні заяви сьогодні надійшли до Верховної ради.

Планується, що питання відставки міністрів нардепи розглянуть наступного тижня, але спочатку це обговорять на засіданні фракції "Слуга народу".

Крім того, на майбутньому засіданні фракція СН планує обговорити можливість відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як нещодавно заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кожен чинний міністр повинен бути готовим до відставки, якщо буде неефективно працювати.

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