В Кремле сделали заявление о дате визита Уиткоффа и Кушнера в РФ

Россия заинтересована в новом визите спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и ждет его, но даты пока не определены.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Усилия США по украинскому урегулированию отвечают российским интересам. Россия заинтересована в переговорах по Украине, сохраняет открытость к этому процессу", - отметил спикер Кремля.

Он также сказал, что для установления мира в Украине необходимы "совместные усилия на встречных треках". Кроме того, по словам Пескова, завершение войны невозможно без "широкого обсуждения европейской безопасности".

Что предшествовало

Напомним, в среду, 14 января, стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Поездка может состояться уже в январе, однако планы пока не являются окончательными, а сроки могут измениться из-за событий в Иране, где более двух недель продолжаются масштабные беспорядки.

Мирный план США

Напомним, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно западного контингента на украинской территории.

Кроме того, Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на 90% согласовали американский мирный план. Ожидается, что документ вынесут на референдум.

Ранее, 7 января, в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Зеленский выразил надежду на получение ответа от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца. Зеленский заявил, что хочет получить его до того, как он окончательно согласует с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности и план восстановления.

РБК-Украина также писало, что Владимир Зеленский заявил, что союзники Украины должны ответить в случае повторной российской агрессии после завершения войны.