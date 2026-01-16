У Кремлі зробили заяву щодо дати візиту Віткоффа і Кушнера до РФ

Росія зацікавлена в новому візиті спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера і чекає на нього, але дати поки не визначені.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Зусилля США щодо українського врегулювання відповідають російським інтересам. Росія зацікавлена в переговорах щодо України, зберігає відкритість до цього процесу", - зазначив речник Кремля.

Він також сказав, що для встановлення миру в Україні необхідні "спільні зусилля на зустрічних треках". Крім того, за словами Пєскова, завершення війни неможливе без "широкого обговорення європейської безпеки".

Що передувало

Нагадаємо, в середу, 14 січня, стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер збираються відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Поїздка може відбутися вже у січні, однак плани поки що не є остаточними, а строки можуть змінитися через події в Ірані, де понад два тижні тривають масштабні заворушення.

Мирний план США

Нагадаємо, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо західного контингенту на українській території.

Крім того, Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп на 90% погодили американський мирний план. Очікується, що документ винесуть на референдум.

Раніше, 7 січня, у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Зеленський висловив сподівання на отримання відповіді від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця. Зеленський заявив, що хоче отримати її до того, як він остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення.

РБК-Україна також писало, що Володимир Зеленський заявив, що союзники України мають відповісти у разі повторної російської агресії після завершення війни.