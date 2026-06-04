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В Кремле собрались рыть масштабный тоннель в США

20:00 04.06.2026 Чт
2 мин
У Путина размечтались о грандиозной стройке и назвали дату
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кирилл Дмитриев (Getty Images)

Россия и США в пятницу, 5 июня, якобы подпишут соглашение о проектировании масштабного тоннеля между Чукоткой и Аляской.

Об этом заявил спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

По словам Дмитриева, подписание соответствующего документа запланировано на завтра. Он заверил, что стороны договорятся о продолжении проектирования, а сам тоннель обязательно построят.

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Российский чиновник также подчеркнул, что этот объект должен стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов в отношениях между двумя странами.

Стоит отметить, что Кирилл Дмитриев выступил с идеей строительства так называемого "тоннеля Путина-Трампа", который должен был бы соединить Россию и США через Берингов пролив, в октябре прошлого года.

По словам Дмитриева, реализовать проект якобы возможно за восемь лет, а его стоимость может составить около 8 млрд долларов - при условии использования технологий компании Илона Маска The Boring Company.

Он утверждал, что такой тоннель откроет возможности для совместного освоения природных ресурсов, а также станет первым в истории прямым сообщением между континентами через территории США и России.

Позже президент США Дональд Трамп назвал идею строительства тоннеля между американской и российской территориями "интересной".

Отметим, The New York Times сообщало, что в Москве устали от периодических визитов спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Страна-агрессор заявила о желании перейти к новому формату переговоров по миру.

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