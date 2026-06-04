У Кремлі зібралися рити масштабний тунель до США

За словами Дмитрієва, підписання відповідного документа заплановане на завтра. Він запевнив, що сторони домовляться про продовження проєктування, а сам тунель обов'язково побудують.

Російський посадовець також підкреслив, що цей об'єкт має стати одним із найбільших інфраструктурних проєктів у відносинах між двома країнами.

Варто зазначити, що Кирило Дмитрієв виступив з ідеєю будівництва так званого "тунелю Путіна-Трампа", який мав би з’єднати Росію та США через Берингову протоку, у жовтні минулого року.

За словами Дмитрієва, реалізувати проєкт нібито можливо за вісім років, а його вартість може скласти близько 8 млрд доларів - за умови використання технологій компанії Ілона Маска The Boring Company.

Він стверджував, що такий тунель відкриє можливості для спільного освоєння природних ресурсів, а також стане першим в історії прямим сполученням між континентами через території США та Росії.