В Кремле заявили, что "пока официально не получали" обновленного мирного плана

"Мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст мирного плана, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Но официально никакой информации Кремль пока не получал", - отметил Песков.

Он также добавил, что в Москве якобы не знают, какой текст плана был выработан во время этих контактов, и подчеркнул, что Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ.

"Подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получали", - добавил он.