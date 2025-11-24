В Кремле заявили, что Москва не получала никакой информации о переговорах с участием Соединенных Штатов, Украины и европейских стран в Женеве.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст мирного плана, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Но официально никакой информации Кремль пока не получал", - отметил Песков.
Он также добавил, что в Москве якобы не знают, какой текст плана был выработан во время этих контактов, и подчеркнул, что Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ.
"Подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получали", - добавил он.
Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.
В воскресенье, 23 ноября в Женеве между США, Украиной и Европой проходили консультации, чтобы сделать документ более выгодным для Киева.
По итогам переговоров Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру и договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в критическом моменте. Есть много шума в СМИ и много политического давления.
