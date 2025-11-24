У Кремлі заявили, що "поки офіційно не отримували" оновленого мирного плану

"Ми читали заяви за підсумками дискусії, що відбулася в Женеві. У той текст мирного плану, який раніше бачили ми, було внесено якісь коригування. Але офіційно жодної інформації Кремль поки що не отримував", - зазначив Пєсков.

Він також додав, що в Москві нібито не знають, який текст плану було вироблено під час цих контактів, і наголосив, що Кремль не хоче вести обговорення плану США щодо України через ЗМІ.

"Зачекаємо. Там, мабуть, діалог триває, якісь контакти продовжуватимуться. Поки ми нічого офіційно не отримували", - додав він.