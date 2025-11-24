UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Кремлі заявили, що "поки офіційно не отримували" оновленого мирного плану

Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кремлі заявили, що Москва не отримувала жодної інформації про переговори за участю Сполучених Штатів, України та європейських країн у Женеві.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ми читали заяви за підсумками дискусії, що відбулася в Женеві. У той текст мирного плану, який раніше бачили ми, було внесено якісь коригування. Але офіційно жодної інформації Кремль поки що не отримував", - зазначив Пєсков.

Він також додав, що в Москві нібито не знають, який текст плану було вироблено під час цих контактів, і наголосив, що Кремль не хоче вести обговорення плану США щодо України через ЗМІ.

"Зачекаємо. Там, мабуть, діалог триває, якісь контакти продовжуватимуться. Поки ми нічого офіційно не отримували", - додав він.

Переговори щодо мирного плану для України

Нагадаємо, 20 листопада США представили мирний план для України з 28 пунктів. Згідно з документом, Україна має вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки.

У неділю, 23 листопада у Женеві між США, Україною та Європою відбувались консультації, щоб зробити документ більш вигідним для Києва.

За підсумками переговорів Україна та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру і домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та багато політичного тиску.

Що змінилось після перемовин у Женеві - читайте у матеріалі РБК-Україна.

