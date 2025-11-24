В Кремле заявили, что Москва не получала никакой информации о переговорах с участием Соединенных Штатов, Украины и европейских стран в Женеве.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст мирного плана, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Но официально никакой информации Кремль пока не получал", - отметил Песков.

Он также добавил, что в Москве якобы не знают, какой текст плана был выработан во время этих контактов, и подчеркнул, что Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ.

"Подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получали", - добавил он.