В Кремле заявили, что "пока официально не получали" обновленного мирного плана
В Кремле заявили, что Москва не получала никакой информации о переговорах с участием Соединенных Штатов, Украины и европейских стран в Женеве.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. В тот текст мирного плана, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Но официально никакой информации Кремль пока не получал", - отметил Песков.
Он также добавил, что в Москве якобы не знают, какой текст плана был выработан во время этих контактов, и подчеркнул, что Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ.
"Подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получали", - добавил он.
Переговоры по мирному плану для Украины
Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и не только.
В воскресенье, 23 ноября в Женеве между США, Украиной и Европой проходили консультации, чтобы сделать документ более выгодным для Киева.
По итогам переговоров Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру и договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в критическом моменте. Есть много шума в СМИ и много политического давления.
