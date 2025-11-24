У Кремлі заявили, що "поки офіційно не отримували" оновленого мирного плану
У Кремлі заявили, що Москва не отримувала жодної інформації про переговори за участю Сполучених Штатів, України та європейських країн у Женеві.
Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Ми читали заяви за підсумками дискусії, що відбулася в Женеві. У той текст мирного плану, який раніше бачили ми, було внесено якісь коригування. Але офіційно жодної інформації Кремль поки що не отримував", - зазначив Пєсков.
Він також додав, що в Москві нібито не знають, який текст плану було вироблено під час цих контактів, і наголосив, що Кремль не хоче вести обговорення плану США щодо України через ЗМІ.
"Зачекаємо. Там, мабуть, діалог триває, якісь контакти продовжуватимуться. Поки ми нічого офіційно не отримували", - додав він.
Переговори щодо мирного плану для України
Нагадаємо, 20 листопада США представили мирний план для України з 28 пунктів. Згідно з документом, Україна має вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки.
У неділю, 23 листопада у Женеві між США, Україною та Європою відбувались консультації, щоб зробити документ більш вигідним для Києва.
За підсумками переговорів Україна та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру і домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.
Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває у критичному моменті. Є багато шуму у ЗМІ та багато політичного тиску.
