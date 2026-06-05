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Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сами разобрались насчет войны

21:43 05.06.2026 Пт
2 мин
Американский президент считает, что финал уже близко
aimg Валерий Ульяненко
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сами разобрались насчет войны Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и РФ должны сами разбираться по поводу завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трампа.

Американский лидер ответил, хочет ли он первого шага от президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора по завершению войны, прежде чем США присоединятся к переговорам с ними.

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"Я не против. Пусть они этим занимаются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что верит в завершение войны в Украине, и в очередной раз добавил, что ее никогда не должно было быть.

Напомним, накануне Зеленский обнародовал письмо, адресованное российскому диктатору. Этому предшествовало заявление о том, что на фоне сосредоточения внимания США на ситуации с Ираном Украина готова к прямым переговорам с РФ, чтобы не откладывать возможные решения на потом.

В обращении глава государства подчеркнул, что Россия не сможет в этом году установить контроль над Донбассом, и призвал к завершению войны путем переговоров. В качестве промежуточного шага он предложил введение режима прекращения огня по принципу "стоим где стоим".

Отметим, Дональд Трамп положительно отреагировал на украинскую инициативу, отметив, что приветствует обсуждение возможной встречи сторон. По его словам, Вашингтон приложил значительные усилия для создания условий, необходимых для такого диалога.

В то же время российский диктатор заявил, что пока не видит целесообразности в личной встрече с Владимиром Зеленским, однако озвучил условие, при котором такая встреча могла бы состояться.

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