Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сами разобрались насчет войны

Американский лидер ответил, хочет ли он первого шага от президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора по завершению войны, прежде чем США присоединятся к переговорам с ними.

"Я не против. Пусть они этим занимаются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что верит в завершение войны в Украине, и в очередной раз добавил, что ее никогда не должно было быть.

Напомним, накануне Зеленский обнародовал письмо, адресованное российскому диктатору. Этому предшествовало заявление о том, что на фоне сосредоточения внимания США на ситуации с Ираном Украина готова к прямым переговорам с РФ, чтобы не откладывать возможные решения на потом.

В обращении глава государства подчеркнул, что Россия не сможет в этом году установить контроль над Донбассом, и призвал к завершению войны путем переговоров. В качестве промежуточного шага он предложил введение режима прекращения огня по принципу "стоим где стоим".