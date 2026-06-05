У Путина не ждут визита посланцев Трампа в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время визит специальных представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ТАСС.

Ранее возможность поездки американских посланников обсуждалась публично. Сообщалось, что они могут посетить как Киев, так и Москву в рамках дипломатических контактов, связанных с вопросами урегулирования войны.

Почему Москва перестала быть благосклонной к Уиткоффу и Кушнеру

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что российская сторона больше не заинтересована в периодических визитах спецпосланников США и выступает за изменение формата взаимодействия.

В Москве считают, что для обсуждения мирного урегулирования необходим постоянный дипломатический механизм. Речь идет о создании рабочих групп и проведении регулярных встреч вместо отдельных визитов представителей американской администрации.

Кроме того, Россия рассчитывает на назначение нового посла США в стране, что, по мнению российских властей, могло бы способствовать более стабильному диалогу между сторонами.

Важно также подчеркнуть, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что страны Европейского союза не могут претендовать на роль нейтральных посредников в переговорах по урегулированию войны, поскольку оказывают военную поддержку Украине.

По его словам, европейским государствам следует сосредоточиться не на посреднической миссии, а на поиске путей прекращения боевых действий и содействии достижению договоренностей между сторонами конфликта.