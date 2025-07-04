В Кремле отреагировали на разочарование Трампа Путиным после переговоров

Комментируя заявление о том, что Трамп разочарован Путиным из-за нежелания останавливать полномасштабную войну против Украины, Песков заявил, что Кремль внимательно относится к заявлениям американского лидера.

По словам спикера диктатора, во время разговора Путина и Трампа, глава Кремля заявил, что Россия "заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации (войны, - ред.), и желательно сделать это политико-дипломатическими средствами".

"Но пока это не является возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию (войну, - ред.). Также президент проинформировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров", - добавил он.