В Кремле отреагировали на возможные поставки Украине Tomahawk

В Кремле заявили, что Россия "должным образом" будет реагировать на возможную передачу Украине ракет Tomahawk от США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что Россия "должным образом" будет реагировать на поставки ракет Томагавк Украине, хотя уточнений относительно того, что именно это означает он не оставил.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина также прокомментировал сообщения СМИ о том, что США якобы передадут Украине разведданные для ударов вглубь России.
Он отметил, что такие публикации "не бывают на пустом месте", и даже подчеркнул, что для него это не новость, поскольку, по его данным, Вашингтон уже в режиме онлайн поставляет Киеву развединформацию.
"Это сообщения СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно", - подчеркнул Песков.
Напомним, что ранее сегодня западные СМИ сообщили, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетике РФ.
Кроме того, недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп поддержал право Украины бить в ответ на удары России. В частности, атаковать энергетику.
Глава государства подчеркнул, Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетику. Также в начале недели спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп санкционировал дальнобойные удары по России.
В том же интервью Fox News он сообщил, что решение о поставках Tomahawk Украине пока не принято, и окончательное решение будет за Трампом.