В Кремле отреагировали на возможные поставки Украине Tomahawk

Песков отметил, что Россия "должным образом" будет реагировать на поставки ракет Томагавк Украине, хотя уточнений относительно того, что именно это означает он не оставил.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина также прокомментировал сообщения СМИ о том, что США якобы передадут Украине разведданные для ударов вглубь России.

Он отметил, что такие публикации "не бывают на пустом месте", и даже подчеркнул, что для него это не новость, поскольку, по его данным, Вашингтон уже в режиме онлайн поставляет Киеву развединформацию.

"Это сообщения СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно", - подчеркнул Песков.