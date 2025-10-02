У Кремлі відреагували на можливі поставки Україні Tomahawk

Пєсков наголосив, що Росія "належним чином" реагуватиме на поставки ракет Томагавк Україні, хоча уточнень щодо того, що саме це означає він не залишив.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що США нібито передадуть Україні розвіддані для ударів вглиб Росії.

Він зазначив, що такі публікації "не бувають на порожньому місці", та навіть підкреслив, що для нього це не новина, оскільки, за його даними, Вашингтон вже в режимі онлайн постачає Києву розвідінформацію.

"Це повідомлення ЗМІ. Хоча, як показує практика, на порожньому місці вони не бувають. Сполучені Штати Америки передають Україні розвіддані в постійному режимі, в режимі онлайн. Це не новація. Можна тільки припускати, скажімо так, які саме розвіддані. Але що обмін розвідданими йде, точніше не обмін, а постачання і задіяння всієї інфраструктури НАТО і США для збору і передачі Україні розвідданих йде, це очевидно", - підкреслив Пєсков.