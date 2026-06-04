В Кремле отреагировали на письмо Зеленского, но Путину о нем не сказали

В Кремле заявили, что ознакомились с письмом президента Украины Владимира Зеленского, адресованным российскому диктатору Владимиру Путину.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что официальная позиция по письму будет озвучена позже.

Возможная встреча и позиция Москвы

По словам Пескова, в случае если Владимир Зеленский действительно заинтересован во встрече, он может приехать в Москву. Иных деталей возможного формата контактов в Кремле не раскрыли.

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Содержание обращения Зеленского

В своем письме Владимир Зеленский предложил организовать личную встречу с Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны. Украинский президент заявил, что нынешний этап конфликта требует прямого диалога между лидерами.

Ключевые тезисы обращения

В обращении Зеленского, по данным украинской стороны, поднимались следующие темы:

изменение характера отношений между Украиной и Россией за последние десятилетия

последствия полномасштабной войны и текущая динамика боевых действий

необходимость прекращения боевых действий и поиска дипломатического решения

возможность проведения встречи на нейтральной площадке с участием международных посредников

обсуждение гарантий безопасности и будущей архитектуры региона

вопросы обмена пленными и возвращения гражданских лиц

необходимость прекращения эскалации и перехода к переговорам

Предложение о формате переговоров

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает за завершение войны и готова обсуждать условия прекращения огня. По его словам, в переговорный процесс могут быть вовлечены международные партнеры, включая США и страны Европы, которые способны выступить гарантами.

Также в обращении отмечалось, что опыт предыдущих соглашений показал необходимость более устойчивого механизма урегулирования конфликта.

Перспективы диалога

Зеленский предложил рассмотреть возможность установления режима прекращения огня на период переговоров. Отдельно подчеркивалась важность обмена военнопленными по формуле "всех на всех" и возвращения вывезенных гражданских лиц.

В Кремле при этом не дали оценки инициативе, ограничившись подтверждением получения письма и обещанием дальнейшего ответа.