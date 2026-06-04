У Кремлі відреагували на лист Зеленського, але Путіну про нього не сказали

У Кремлі заявили, що ознайомилися з листом президента України Володимира Зеленського, адресованим російському диктатору Володимиру Путіну.

Прессекретар Дмитро Пєсков повідомив, що офіційна позиція щодо листа буде озвучена пізніше.

Можлива зустріч і позиція Москви

За словами Пєскова, у разі якщо Володимир Зеленський дійсно зацікавлений у зустрічі, він може приїхати до Москви. Інших деталей можливого формату контактів у Кремлі не розкрили.

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Зміст звернення Зеленського

У своєму листі Володимир Зеленський запропонував організувати особисту зустріч із Володимиром Путіним для обговорення завершення війни. Український президент заявив, що нинішній етап конфлікту вимагає прямого діалогу між лідерами.

Ключові тези звернення

У зверненні Зеленського, за даними української сторони, порушувалися такі теми:

зміна характеру відносин між Україною і Росією за останні десятиліття

наслідки повномасштабної війни і поточна динаміка бойових дій

необхідність припинення бойових дій і пошуку дипломатичного рішення

можливість проведення зустрічі на нейтральному майданчику за участю міжнародних посередників

обговорення гарантій безпеки та майбутньої архітектури регіону

питання обміну полоненими та повернення цивільних осіб

необхідність припинення ескалації та переходу до переговорів

Пропозиція про формат переговорів

Зеленський підкреслив, що Україна виступає за завершення війни і готова обговорювати умови припинення вогню. За його словами, до переговорного процесу можуть бути залучені міжнародні партнери, включно зі США та країнами Європи, які здатні виступити гарантами.

Також у зверненні зазначалося, що досвід попередніх угод засвідчив необхідність більш стійкого механізму врегулювання конфлікту.

Перспективи діалогу

Зеленський запропонував розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню на період переговорів. Окремо наголошували на важливості обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх" і повернення вивезених цивільних осіб.

У Кремлі водночас не дали оцінки ініціативі, обмежившись підтвердженням отримання листа й обіцянкою подальшої відповіді.