В Кремле ответили на заявление Зеленского по энергетическому перемирию

Среда 10 декабря 2025 11:24
В Кремле ответили на заявление Зеленского по энергетическому перемирию Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве фактически отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по установлению энергетического перемирия Украины с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

Песков цинично заявил, что в России якобы "работают над миром в Украине, а не перемирием".

"Устойчивый, гарантированный и долгосрочный мир, который достигается путем подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", - сказал представитель Кремля.

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к энергетическому перемирию в случае готовности России.

Как отметил глава государства, российские оккупанты наносят удары по украинской энергетике и Силы обороны абсолютно справедливо отвечают.

"Если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, мы готовы. Это очень важно для людей", - добавил он.

Удары по энергетической инфраструктуре

Войска РФ уже три года подряд, начиная с осени 2022 года, атакуют украинскую энергосистему. Россияне проводят эти теракты, надеясь спровоцировать гуманитарный кризис в Украине.

Вследствие таких атак пострадало большое количество энергообъектов, из-за чего по всей стране ежедневно вводятся графики почасовых отключений света.

Еще в сентябре этого года президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае попыток России устроить блэкаут в Киеве - она получит блэкаут в Москве.

Напомним, что в марте Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии, однако Россия его нарушала, продолжая атаки на энергообъекты в прифронтовых регионах.

