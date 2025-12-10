ua en ru
У Кремлі відповіли на заяву Зеленського щодо енергетичного перемир’я

Середа 10 грудня 2025 11:24
UA EN RU
У Кремлі відповіли на заяву Зеленського щодо енергетичного перемир’я Фото: прессекретар Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Москві фактично відкинули пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо встановлення енергетичного перемир'я України з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

Пєсков цинічно заявив, що у Росії нібито "працюють над миром в Україні, а не перемир'ям".

"Стійкий, гарантований та довгостроковий мир, який досягається шляхом підписання відповідних документів, є абсолютним пріоритетом", - сказав речник Кремля.

Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до енергетичного перемир’я у разі готовності Росії.

Як зазначив голова держави, російські окупанти завдають ударів по українській енергетиці і Сили оборони абсолютно справедливо відповідають.

"Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, ми готові. Це дуже важливо для людей", - додав він.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Війська РФ вже три роки поспіль, починаючи з осені 2022 року, атакують українську енергосистему. Росіяни проводять ці теракти, сподіваючись спровокувати гуманітарну кризу в Україні.

Внаслідок таких атак постраждала велика кількість енергооб’єктів, через що по всій країні щодня вводяться графіки погодинних відключень світла.

Ще у вересні цього року президент Володимир Зеленський попередив, що у разі спроб Росії влаштувати блекаут у Києві - вона отримає блекаут в Москві.

Нагадаємо, що у березні Україна та Росія домовилися про енергетичне перемир’я, проте Росія його порушувала, продовжуючи атаки на енергооб’єкти в прифронтових регіонах.

