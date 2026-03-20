ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Кремлі відповіли, чи братимуть участь у мирних переговорах в США 21 березня

12:35 20.03.2026 Пт
2 хв
Важлива заява Пєскова щодо чергового раунду переговорів
aimg Валерій Ульяненко
У Кремлі відповіли, чи братимуть участь у мирних переговорах в США 21 березня Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)

В суботу, 21 березня, переговори в США відбудуться лише між Києвом та Вашингтоном, Москва у них участі не братиме.

Про це речник Кремля Дмитро Пєсков розповів журналістам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс.

Читайте також: Зеленський назвав п'ять причин, чому РФ почуватиметься сильнішою на переговорах

"Ні, Росія не братиме участі в цих контактах. Це буде двосторонній діалог українців з американцями. Пауза у продовженні тристороннього формату має тимчасовий характер", - сказав він.

Пєсков також висловив сподівання, що РФ зможе повернутися до переговорів у найближчій перспективі.

Українська делегація на переговорах

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські чиновники вже вирушили до США для участі у черговому раунді переговорів.

Він розповів, що обговорив переговорний процес із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента України Кирилом Будановим і лідером фракції СН у Раді Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Пауза у переговорах

Нагадаємо, спочатку новий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США мав відбутися з 5 по 8 березня. Переговори планували в Абу-Дабі.

Зеленський повідомляв, що сторони розглядали іншу локацію через бойові дії на Близькому Сході. Але зустріч так і не відбулася, оскільки США були сфокусовані на своїй операції проти Ірану.

Минулого тижня глава української держави розповів, що у Вашингтоні заявили про готовність до нової зустрічі, але тільки на території США. Американським чиновникам зараз не можна залишати країну через ситуацію з безпекою.

Водночас Зеленський заявляв, що під час майбутніх переговорів потрібно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Мирні переговори Пєсков Війна в Україні
Новини
Ціни на АЗС злетіли: бензин уже під 85 грн, скільки коштує заправити авто
Ціни на АЗС злетіли: бензин уже під 85 грн, скільки коштує заправити авто
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО