У Кремлі відповіли, чи братимуть участь у мирних переговорах в США 21 березня

В суботу, 21 березня, переговори в США відбудуться лише між Києвом та Вашингтоном, Москва у них участі не братиме.

Про це речник Кремля Дмитро Пєсков розповів журналістам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс .

"Ні, Росія не братиме участі в цих контактах. Це буде двосторонній діалог українців з американцями. Пауза у продовженні тристороннього формату має тимчасовий характер", - сказав він.

Пєсков також висловив сподівання, що РФ зможе повернутися до переговорів у найближчій перспективі.

Українська делегація на переговорах

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські чиновники вже вирушили до США для участі у черговому раунді переговорів.

Він розповів, що обговорив переговорний процес із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента України Кирилом Будановим і лідером фракції СН у Раді Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Пауза у переговорах

Нагадаємо, спочатку новий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США мав відбутися з 5 по 8 березня. Переговори планували в Абу-Дабі.

Зеленський повідомляв, що сторони розглядали іншу локацію через бойові дії на Близькому Сході. Але зустріч так і не відбулася, оскільки США були сфокусовані на своїй операції проти Ірану.